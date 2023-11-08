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Путин поручил не сдвигать сроки работы над законом о технологической политике
Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову не сдвигать сроки работы над законом о технологической политике. Об этом пишет ТАСС.
Российский лидер отметил, что подобный проект очень важен, поэтому он не должен уйти «куда-нибудь вправо».
Напомним, на встрече с президентом Белоусов рассказал об основных новеллах этого документа. Политик отметил, что по поручению главы государства в мае 2023 года правительство РФ приняло концепцию технологического развития.
«Практически сразу правительство приступило к разработке закона о технологическом развитии, который закрепляет основные идеи, концепции утвержденного документа», — рассказал Белоусов Путину.
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