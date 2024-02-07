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Путин поручил не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты
Президент России Владимир Путин поручил не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Об этом он сказал на совещании с членами Правительства.
«Подчеркну, важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полётов», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что решение этих вопросов должно быть в приоритете как у перевозчиков, так и у Минтранспорта и других профильных ведомств.
Он также попросил доложить о дальнейших планах по укреплению аэродромной инфраструктуры страны с учетом её текущего состояния и планов развития авиаперевозок, включая внутри- и межрегиональные, и отметил важность того, чтобы дополнительная финансовая нагрузка не приводила к росту цен на авиабилеты.
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