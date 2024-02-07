Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Об этом он сказал на совещании с членами Правительства.

«Подчеркну, важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полётов», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что решение этих вопросов должно быть в приоритете как у перевозчиков, так и у Минтранспорта и других профильных ведомств.

Он также попросил доложить о дальнейших планах по укреплению аэродромной инфраструктуры страны с учетом её текущего состояния и планов развития авиаперевозок, включая внутри- и межрегиональные, и отметил важность того, чтобы дополнительная финансовая нагрузка не приводила к росту цен на авиабилеты.