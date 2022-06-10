Путин поручил направлять целевые средства от азартных игр на развитие массового спорта

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поручил направлять целевые отчисления от азартных игр на развитие массового спорта. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: в) направление общероссийскими спортивными федерациями целевых отчислений от азартных игр на развитие массового спорта, а также увеличение доли таких целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта», — сквазано в перечне поручений.

Глава государства также распорядился наладить нормативно-правовое регулирование в сфере массового спорта и провести корректировку понятия «массовый спорт». В ней предлагается учесть всех граждан, которые систематически занимаются, в том числе самостоятельно, независимо от регулярности их участия в спортивных соревнованиях. Кроме того, Путин поручил ввести определение «любительский спорт» и «любительская спортивная лига».

Срок исполнения — до 30 декабря 2022 года. Ответственными назначены Премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.