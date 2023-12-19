Путин поручил направить отчисления от азартных игр на развитие спорта для инвалидов

В России усовершенствуют контроль за использованием отчислений от азартных игр, выплаченных их организаторами в букмекерских конторах. Поручение Президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Также будут установлены особенности расходования таких средств — на развитие спорта для инвалидов и лиц с ОВЗ.

«О совершенствовании нормативно-правового регулирования отношений, связанных с направлением, распределением и расходованием целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, а также с контролем за использованием средств, полученных в виде таких целевых отчислений», — говорится в перечне.