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Путин поручил направить отчисления от азартных игр на развитие спорта для инвалидов
В России усовершенствуют контроль за использованием отчислений от азартных игр, выплаченных их организаторами в букмекерских конторах. Поручение Президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
Также будут установлены особенности расходования таких средств — на развитие спорта для инвалидов и лиц с ОВЗ.
«О совершенствовании нормативно-правового регулирования отношений, связанных с направлением, распределением и расходованием целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, а также с контролем за использованием средств, полученных в виде таких целевых отчислений», — говорится в перечне.
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