Путин поручил направить делегацию на сессию Комитета по правам человека в Женеве

Президент России Владимир Путин поручил направить делегацию на 134-ю сессию Комитета по правам человека, которая состоится в Женеве. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых данных.

«Направить в г. Женеву в феврале-марте 2022 года сроком на пять дней делегацию Российской Федерации <...> для участия в работе 134-й сессии Комитета по правам человека», — говорится в документе.

Возглавит делегацию статс-секретарь — замглавы Минюста России Андрей Логинов. Согласованием состава дипломатов займется Министерство юстиции России.