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Официальная хроника
24 января 2022  16:32

Путин поручил направить делегацию на сессию Комитета по правам человека в Женеве

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Президент России Владимир Путин поручил направить делегацию на 134-ю сессию Комитета по правам человека, которая состоится в Женеве. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых данных.

«Направить в г. Женеву в феврале-марте 2022 года сроком на пять дней делегацию Российской Федерации <...> для участия в работе 134-й сессии Комитета по правам человека», — говорится в документе.

Возглавит делегацию статс-секретарь — замглавы Минюста России Андрей Логинов. Согласованием состава дипломатов займется Министерство юстиции России.

#Владимир Путин #дипломаты #минюст рф
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