Путин поручил найти способ сохранять выплаты многодетным при росте их доходов

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на традиционной предновогодней встрече с членами Правительства страны поручил найти решение, чтобы многодетные семьи при небольшом росте доходов не теряли право на получение единого пособия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сославшись на вопрос, прозвучавший в ходе прямой линии, глава государства констатировал, что сейчас «семьи теряют право на получение единого пособия в том случае, если их совокупный доход совсем немного превышает установленный критерий». По его словам, совсем недавно он обсуждал эту проблему с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи. Деньги-то выделяются на эту тему? Выделяются. Вы знаете, дохода никакого для бюджета не будет, если эти выделенные деньги не будут поступать семьям», – подчеркнул российский лидер.

В нынешней же ситуации, добавил Путин, у родителей в многодетных семьях нет стимула выходить на работу – или, по крайней мере, нет стимула работать «в белую». Поэтому он попросил не только Правительство, но и Государственную Думу, а также власти регионов «оперативно доработать и принять взвешенные решения в пользу российских семей».

Президент также назвал запуск новых национальных проектов «во многом знаковым, важнейшим событием текущего года». В первую очередь, по его мнению, с их помощью предполагается преодолеть демографические вызовы, выйти на уверенный уровень рождаемости.

«Нужно вывести на новый качественный уровень отечественную экономику и технологическую сферу, укрепить системы здравоохранения и образования, решить системные вопросы в части инфраструктуры, благоустройства наших городов и поселков, повысить качество жизни российских граждан», – добавил Путин.

Среди новых национальных проектов – «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни». Комиссию Государственного совета РФ по последнему из них возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.