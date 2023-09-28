Путин поручил найти источники финансирования центра исторической памяти

Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, для центра исторической памяти будет найдено соответствующее финансирование.

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации определить порядок и источники финансирования автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации», — гласит текст поручения главы государства, опубликованный на официальном портале Кремля.

Оно должно быть выполнено под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко до 15 декабря.