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Путин поручил найти источники финансирования центра исторической памяти
Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, для центра исторической памяти будет найдено соответствующее финансирование.
«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации определить порядок и источники финансирования автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации», — гласит текст поручения главы государства, опубликованный на официальном портале Кремля.
Оно должно быть выполнено под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко до 15 декабря.
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