Путин поручил начать с 1 июля углубленную программу профосмотров граждан

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны с 1 июля 2021 года приступить к реализации углубленной программы профилактических осмотров и диспансеризаций населения, принимая во внимание ситуацию с коронавирусом Covid-19.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений <...> обеспечить реализацию начиная с 1 июля 2021 года (исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки) углубленной программы профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения <...>», — сказано в одном из пунктов опубликованного пресс-службой Кремля перечня поручений по итогам послания Президента парламенту.

При этом программа профосмотров и диспансеризации должна быть расширена за счет включения дополнительных инструментальных и лабораторных исследований. Это необходимо для своевременного выявления заболеваний, являющихся основными причинами преждевременной смертности населения, а также для медицинского обследования граждан, переболевших коронавирусом.

Кроме того, Правительству следует расширить программы лечения и реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях пациентов, у которых в результате медосмотров и диспансеризаций были обнаружены различные болезни.

Отчитаться о принятых мерах в первый раз кабинет должен до 25 июля 2021 года, а затем от него потребуется предоставлять следующие доклады один раз в полгода.