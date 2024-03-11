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Путин поручил начать работу над нацпроектом о воспитании на основе традиционных ценностей
В России начнется подготовка предложений по разработке национального проекта о воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности. Об этом говорится в перечне поручений Президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.
При этом основой для воспитания послужат традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Разработкой предложений займутся Администрация главы государства, Правительство и заинтересованные госорганы. Поручение должно быть выполнено к 1 июля 2024 года.
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