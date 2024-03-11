news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 11 марта 2024 11:42

Путин поручил начать работу над нацпроектом о воспитании на основе традиционных ценностей

Скопировать ссылку

В России начнется подготовка предложений по разработке национального проекта о воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности. Об этом говорится в перечне поручений Президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

При этом основой для воспитания послужат традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Разработкой предложений займутся Администрация главы государства, Правительство и заинтересованные госорганы. Поручение должно быть выполнено к 1 июля 2024 года.

#национальные проекты #нацпроекты #Владимир Путин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100