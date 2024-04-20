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Общество 20 апреля 2024 19:46

Путин поручил на саммите БРИКС в Казани обсудить сотрудничество в сфере ядерной медицины

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Путин поручил на саммите БРИКС в Казани обсудить сотрудничество в сфере ядерной медицины
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин поручил на саммите БРИКС в Казани рассмотреть вопросы долгосрочного сотрудничества в области ядерной медицины. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«<...> в рамках проведения в г. Казани саммита межгосударственного объединения БРИКС рассмотреть вопросы, касающиеся организации долгосрочного совместного сотрудничества профильных научных центров в области развития ядерной медицины, включая разработку и внедрение радиофармацевтических лекарственных препаратов», — говорится в перечне.

Ответственными за исполнение назначены Правительство России и Министерство иностранных дел, а также их главы — Михаил Мишустин и Сергей Лавров. Доклад должен быть подготовлен до 20 мая 2024 года.

Напомним, что столица Татарстана примет саммит БРИКС 22-24 октября 2024 года.

#брикс #Владимир Путин #медицина
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