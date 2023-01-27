Путин поручил на 250 млрд повысить лимиты кредитов на инфраструктурные проекты в регионах

В 2023 году Правительство на 250 млрд рублей повысит лимиты бюджетных кредитов, направленных на инфраструктурные проекты в регионах. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Правительству Российской Федерации <...> обеспечить в 2023 году увеличение на 250 млрд рублей лимитов предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов с высокой социально-экономической эффективностью (преимущественно проектов по модернизации жилищно-коммунального хозяйства)», — отмечается в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Президент поручил рассмотреть возможность повышения финансирования программы модернизации коммунальной инфраструктуры в РФ.