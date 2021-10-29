Путин поручил Мурашко посетить регионы с наиболее тяжелой ситуацией по Covid-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко посетит российские регионы, в которых сложилась наиболее тяжелая обстановка по коронавирусу. Такое поручение министру дал Президент РФ Владимир Путин.

«Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Как ранее рассказала заместитель Премьер-министра РФ Татьяна Голикова, ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась в 13 регионах страны. Так, в период с 22 октября отрицательные показатели отмечаются во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, а также Кабардино-Балкарии, Алтае, Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии и Приморском крае.