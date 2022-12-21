Путин поручил модернизировать систему российских военкоматов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать систему военкоматов. Об этом он сказал на итоговой коллегии Минобороны.

«Проведенная частичная мобилизация выявила определённые проблемы – это хорошо всем известно, – которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но все-таки нужно обратить на это внимание, и выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями», – подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что необходимо также обновить систему организации гражданской и территориальной обороны, усовершенствовать взаимодействие с промышленностью, в частности, улучшить систему накопления и хранения вооружения, военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации.