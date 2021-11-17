Путин поручил Минздраву усовершенствовать систему регистрации препаратов

В России необходимо создать прецедент и продолжить усовершенствование системы регистрации лекарств, необходимых населению. С таким поручением к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко обратился Президент РФ Владимир Путин.

«Создайте, пожалуйста, прецедент, и на основе этого прецедента продолжите совершенствование системы регистрации препаратов не только полученных с помощью генетических исследований, а в целом препаратов, которые крайне важны людям», — заявил глава государство во время совещания по развитию генетических технологий.