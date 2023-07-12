Путин поручил Минздраву усилить подготовку медицинских кадров

Не забывать про подготовку и переподготовку кадров и уделить особое внимание обучению медицинских кадров поручил Президент Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко. Особенно важно укомплектовать кадрами учреждения первичного звена, в которые обращаются более миллиарда россиян ежегодно, подчеркнул он.

«Не нужно забывать и про подготовку и переподготовку кадров по всей стране. Знаю, что вы занимаетесь этим лично настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы, потому что от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, в конечном итоге и качество оказания медицинской помощи», – обратился Путин к Мурашко (цитата по сайту Кремля).

Мурашко также доложил о ходе капремонта учреждений первичного звена. Так, по его словам, уже построено и создано тыс. новых объектов, включая поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, еще 2800 медицинских организаций отремонтировано.

«Хочу сказать, что это действительно меняет облик учреждений, но – помимо внешнего облика – туда поставляется еще и оборудование: 85 тысяч единиц оборудования поставлено уже сегодня в медицинские организации. Причем изначально решили, что поставляем туда только цифровое оборудование с возможностью передачи данных, это очень важно для села».

Напомним, в Татарстане также реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. Так, в прошлом году на эти цели выделено 2,4 млрд рублей, а всего за год по различным федеральным, республиканским программам и внепрограммным мероприятиям на строительство и ремонт объектов здравоохранения в Татарстане направили 7,5 млрд рублей.