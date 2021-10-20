Путин поручил Минздраву РФ оказать помощь регионам с наибольшим числом заражений Covid-19

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь регионам, где отмечается наибольший подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Важно, чтобы вся система здравоохранения в этой непростой ситуации работала без сбоев. Прошу Правительство в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью лекарств, кислорода. Нужно помогать в ручном режиме. Прошу Минздрав оказать кадровую поддержку регионам, направить туда, если требуется, высококлассных специалистов, в том числе из наших ведущих медицинских центров и клиник», - сказал Путин на совещании с членами Правительства России.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Татарстан в числе регионов с критической ситуацией по Covid-19.

«Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на ИВЛ, отмечается в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, в Республике Татарстан, в Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской и других регионах», – сказала она.