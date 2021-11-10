Путин поручил Минтрансу устранить неполадки в доставке грузов из Приморья

Президент России Владимир Путин поручил главе Минтранса Виталию Савельеву устранить неполадки в доставке грузов из Приморья в российские порты. В частности, речь идет о задержке товаров в пути и перегруженности портов на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости.

Из-за увеличения транзитных перевозок дальневосточные порты загружены импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что может негативно сказаться на соседних регионах — Чукотке, Камчатке, Сахалинской и Магаданской областях, поскольку товары могут застрять в пути надолго.

«Обязательно наведите порядок здесь, как можно быстрее и доложите Председателю Правительства», — сказал Путин на встрече с членами Правительства.

Полпред Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев ранее сообщил, что число скопившихся в портах Приморья контейнеров за неделю уменьшилось на 30%. Порядка 700 контейнеров было отгружено на Чукотку.