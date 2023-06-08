Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поручил МЧС оказать необходимую помощь пострадавшим от диверсии на Каховской ГЭС
Президент России Владимир Путин и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо обсудили по телефону ситуацию в регионе после диверсии на Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС, — рассказал Песков. — Президент Путин дал поручение МЧС по оказанию всей необходимой помощи домохозяйствам, пострадавшим от наводнения в полном соответствии с нормами РФ».
Глава государства также поручил провести анализ потребностей региона в связи с последствиями упомянутой диверсии и вызванным наводнением.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»