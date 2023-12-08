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Путин поручил максимально перевести внесудебное банкротство в электронный формат
Президент России Владимир Путин поручил доработать процедуру внесудебного банкротства. Она должна быть максимально переведена в электронный формат, чтобы гражданам не пришлось получать документы и справки на бумаге. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Кроме того, глава государства призвал провести широкую информационную кампанию, чтобы большее число россиян знало о возможностях упрощенной процедуры.
«Обеспечить широкое информирование населения о новых возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства граждан, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“», — говорится в тексте.
Исполнением поручения займется Правительство России. Оно должно быть выполнено до 1 мая 2024 года.
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