Путин поручил максимально перевести внесудебное банкротство в электронный формат

Президент России Владимир Путин поручил доработать процедуру внесудебного банкротства. Она должна быть максимально переведена в электронный формат, чтобы гражданам не пришлось получать документы и справки на бумаге. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства призвал провести широкую информационную кампанию, чтобы большее число россиян знало о возможностях упрощенной процедуры.

«Обеспечить широкое информирование населения о новых возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства граждан, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“», — говорится в тексте.

Исполнением поручения займется Правительство России. Оно должно быть выполнено до 1 мая 2024 года.