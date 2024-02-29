Путин поручил ликвидировать не менее 50 «точек» высоких экологических рисков до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшие 6 лет ликвидировать не менее 50 «точек» высоких экологических рисков. Он добавил, что для этого необходимо внедрять «зеленые технологии», переходить на экономику замкнутого цикла. Обо всем этом российский лидер заявил на Послании Федеральному собранию.

«К 2030 году в России должны сортировать все, что подлежит сортировке, все твердые отходы и не менее четверти из них использовать вторично. Выделим на такие проекты дополнительные финансовые средства, построим вместе с бизнесом еще порядка 400 объектов по обращению с отходами и 8 экопромышленных парков», - сказал Путин.

Он напомнил, что за последние пять лет в России очищены тысячи км рек и берегов, почти на половину сокращены грязные стоки в Волгу. Однако Путин поручил еще вдвое снизить загрязнение водных объектов страны.

«За последние пять лет ликвидировали 128 крупных свалок в городах и 80 объектов накопленного экологического вреда, которые буквально отравляли жизнь людей в 53 регионах России», - рассказал Путин.

Он подчеркнул, что на ряде объектов произведены пока только не отложенные мероприятия. Но оставлять их в текущем состоянии тоже нельзя.

«Надо довести дело до конца. Создать здесь всю необходимую инфраструктуру», - подвел итог Президент.