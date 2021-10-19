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19 октября 2021  19:39

Путин поручил Кабмину утвердить стратегию транспортного развития

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Правительство России должно рассмотреть и утвердить стратегию транспортного развития на ближайшем заседании и подготовить детальный план ее реализации. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Я прошу Кабинет министров рассмотреть и утвердить этот документ на одном из ближайших заседаний, — сказал глава государства. — И подчеркну: с принятием стратегии должна незамедлительно начаться практическая работа как на региональном уровне, так и на уровне федеральных министерств и ведомств». 

Владимир Путин также поручил Правительству до первого квартала 2022 года подготовить детальный план реализации стратегии, проработав его вместе с руководителями регионов и отраслевыми компаниями.

#владимир путин
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