Путин поручил Кабмину разработать меры по сокращению площади лесных пожаров на 50%

В период 2022-2030 годов площадь возгораний на землях лесного фонда должна сократиться минимум на 50%. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечить сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 годах не менее чем на 50% относительно уровня 2021 года», — сказано в тексте.

Он также поручил за месяц утвердить целевые показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров и методику для их расчета в субъектах РФ.