Путин поручил кабинету помочь в организации форума «Сильные идеи для нового времени»

По поручению Президента РФ Владимира Путина Правительство страны примет участие в организации и проведении форума «Сильные идеи для нового времени», который пройдет в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Мероприятие организует автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и фонд «Росконгресс».

Доклад об оказании поддержки необходимо предоставить до 25 апреля и до 1 июля.

Первый форум АСИ и фонда «Росконгресс» «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года.

В этом году во время проведения мероприятия будут выбраны и затем реализованы 100 лучших идей для развития страны и вклада в достижение национальных целей до 2030 года.