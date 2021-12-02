Путин поручил Кабмину актуализировать концепцию информационной безопасности детей

Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ к 1 марта 2022 года представить свои предложения по обновлению Концепции информационной безопасности детей. Информация об этом содержится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

«Правительству РФ подготовить совместно с Администрацией Президента РФ и представить предложения по актуализации Концепции информационной безопасности детей», — сказано в тексте поручения.

Концепция по защите несовершеннолетних в сфере информации была утверждена распоряжением Правительства РФ в декабре 2015 года.

Ее основная цель — защитить детей от дестабилизирующего воздействия различных информационных продуктов в интернете и медиапространстве и создать безопасную информационную среду для позитивной и качественной социализации молодого поколения россиян.