Путин поручил к 2035 создать круглогодичные морские курорты на 10 млн человек

Правительство РФ должно представить предложения по созданию в России федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 млн. человек в год. создать курорты необходимо до 2035 года. Такое поручение Кабмину дал Президент РФ Владимир Путин.

Правительству также необходимо определить территорий, на которых могут быть созданы эти курорты, а также предложить их мастер-планы, включая проектирование бассейнов с искусственным подогревом, в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил ввести реестр населенных пунктов, имеющих высокий туристский потенциал, а также разработать меры по созданию объектов туристической инфраструктуры в таких населенных пунктах.

Напомним, ранее глава государства также поручил подготовить предложения по установлению безвизового режима иностранцам для поездок в Россию.