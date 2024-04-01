Путин поручил к 2030 году снизить долю импорта товаров и услуг в ВВП России до 17%

К 2030 году доля импорта товаров и услуг в валовом внутреннем продукте России должна сократиться до 17%. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства Владимир Путин поручил Правительству при участии исполнительных органов российских регионов принять меры, обеспечивающие рост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом.