news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 1 апреля 2024 21:40

Путин поручил к 2030 году снизить долю импорта товаров и услуг в ВВП России до 17%

Скопировать ссылку

К 2030 году доля импорта товаров и услуг в валовом внутреннем продукте России должна сократиться до 17%. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства Владимир Путин поручил Правительству при участии исполнительных органов российских регионов принять меры, обеспечивающие рост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом.

#Владимир Путин #поручение президента рф
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2