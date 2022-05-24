Путин поручил к 1 августа разработать план развития Северного морского пути до 2035 года

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны к 1 августа утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений главы государства по итогам совещания по развитию Арктической зоны РФ, состоявшегося 13 апреля.

В документе, в частности, должен быть отображен «прогнозируемый объем грузопотока по годам с указанием инвестиционных проектов, реализация которых обеспечит достижение этого объема».

Кроме того, кабинету следует учесть «количество и номенклатуру судов ледокольного флота с учетом необходимости его обновления и пополнения для обеспечения грузопотока; сроки и объем поставок <…> судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, судов аварийно-спасательного флота и комплектующего оборудования».

В плане развития Северного морского пути также должны быть отдельно выделены «мероприятия, направленные на создание арктической спутниковой группировки для обеспечения судов метеорологическими и навигационными данными».

План должен включать объем и источники финансирования этих и иных мероприятий. Ответственным за выполнение назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Помимо этого, к 15 июля требуется подготовить законопроект о передаче Росатому централизованных полномочий по управлению Северным морским путем, а к марту 2023-го — разработать и внести в Госдуму законопроект о едином координаторе северного завоза.

В текущем году необходимо завершить работы по строительству, проведению испытаний и вводу в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс».