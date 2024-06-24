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Путин поручил изучить запрет на работу в госорганах из-за судимостей родных
В России проанализируют запрет на работу в госорганах для тех, чьи близкие родственники имеют судимость. Соответствующее поручение Президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
Правительство должно будет изучить нормативно-правовые акты, касающиеся соответствующих сведений. Их представляют желающие занять должность федеральной государственной службы, государственной гражданской службы или уже замещающие их. При необходимости Кабмин разработает и представит предложения по улучшению законодательства для устранения «необоснованных препятствий».
Вопрос об отмене запрета на работу в госорганах для тех, чьи близкие родственники имеют судимость, Владимир Путин получил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в апреле. Тогда глава государства заявил, что кадровая политика должна учитывать деловые качества людей. Решение должно приниматься индивидуально, в зависимости от конкретной ситуации.
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