СВО 21 августа 2025 15:51

Путин поручил изучить возможность командировок медиков в госпитали без контракта

Президент России Владимир Путин поручил Правительству изучить возможность командировать медиков в госпитали вблизи зоны спецоперации без заключения контракта о военной службе. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы: о возможности направления (командирования) в госпитали, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, врачей и иных медицинских работников, изъявивших такое желание, без заключения с ними контракта о прохождении военной службы либо контракта о пребывании в добровольческом формировании», – говорится в перечне.

Кроме того, Минпромторгу России поручено подготовить предложения о поставках бронированных автомобилей и мототехники для нужд волонтерских организаций, оказывающих содействие в вывозе (эвакуации) населения с линии боевого соприкосновения.

#Владимир Путин #СВО #медики
