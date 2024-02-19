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Общество 19 февраля 2024 23:58

Путин поручил изучить вопрос досрочного выхода на пенсию врачей из частных клиник

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Правительству России следует изучить вопрос досрочного выхода на пенсию для медиков из частных клиник. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10 и 11 января.

«<…> рассмотреть вопрос о досрочном пенсионном обеспечении медицинских работников организаций частной системы здравоохранения с учетом участия этих организаций в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Кабинет должен представить доклад до 1 апреля текущего года. Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Еще 17 января Путин поручил Министерству здравоохранения совместно с экспертным сообществом проработать вопрос о досрочном выходе на пенсию для медработников, трудоустроенных в больницах разной формы собственности.

«Это вопрос социальной справедливости в рамках организации системы здравоохранения», — заявил тогда глава государства, обращаясь к руководителю ведомства Михаилу Мурашко (цитата по ТАСС).

Дело в том, что, по мнению Путина, «в госучреждениях люди работают много и работают подчас без всяких ограничений», тогда как в частных медицинских организациях их владельцы сами регулируют загрузку врачей.

#Здоровье #Владимир Путин
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