Путин поручил изучить вопрос досрочного выхода на пенсию врачей из частных клиник

Правительству России следует изучить вопрос досрочного выхода на пенсию для медиков из частных клиник. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10 и 11 января.

«<…> рассмотреть вопрос о досрочном пенсионном обеспечении медицинских работников организаций частной системы здравоохранения с учетом участия этих организаций в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Кабинет должен представить доклад до 1 апреля текущего года. Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Еще 17 января Путин поручил Министерству здравоохранения совместно с экспертным сообществом проработать вопрос о досрочном выходе на пенсию для медработников, трудоустроенных в больницах разной формы собственности.

«Это вопрос социальной справедливости в рамках организации системы здравоохранения», — заявил тогда глава государства, обращаясь к руководителю ведомства Михаилу Мурашко (цитата по ТАСС).

Дело в том, что, по мнению Путина, «в госучреждениях люди работают много и работают подчас без всяких ограничений», тогда как в частных медицинских организациях их владельцы сами регулируют загрузку врачей.