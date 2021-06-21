Глава РФ Владимир Путин поставил задачу провести все необходимые мероприятия для перехода к использованию на железных дорогах российских модернизированных вагонов и тяги с улучшенными характеристиками. Перечень поручений Президента опубликован на сайте Кремля.
«С участием Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО „РЖД“ и его дочерних и зависимых обществ проработать вопрос о разработке и внедрению стандартов, обеспечивающих поэтапный переход к использованию отечественных инновационных вагонов и тяги с улучшенными технико-экономическими характеристиками, в том числе отвечающих международным экологическим требованиям», — говорится в одном из пунктов документа.
Путин поручил оценить все систематические технические нарушения и принять меры по их устранению, а также провести внедрение технологий информационного моделирования, чтобы повысить качество и снизить стоимость строительных и проектных работ. Ответственным он назначил Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.
Данные меры должны повысить качество жизни в Сибири и на Дальнем Востоке, а также ускорить экономический рост этих регионов.
- Наука и образование
- Общество
- Политика
- Культура
- В мире
- Транспорт
- Религия
- Экономика
- Спорт
- Происшествия
- Сельское хозяйство
- Здоровье
- Технологии
- Экология
- Шоу-бизнес
- Официальная хроника
© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поручил использовать на железных дорогах отечественные модернизированные вагоны
Глава РФ Владимир Путин поставил задачу провести все необходимые мероприятия для перехода к использованию на железных дорогах российских модернизированных вагонов и тяги с улучшенными характеристиками. Перечень поручений Президента опубликован на сайте Кремля.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа