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21 июня 2021  13:16

Путин поручил использовать на железных дорогах отечественные модернизированные вагоны

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Глава РФ Владимир Путин поставил задачу провести все необходимые мероприятия для перехода к использованию на железных дорогах российских модернизированных вагонов и тяги с улучшенными характеристиками. Перечень поручений Президента опубликован на сайте Кремля. 
«С участием Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО „РЖД“ и его дочерних и зависимых обществ проработать вопрос о разработке и внедрению стандартов, обеспечивающих поэтапный переход к использованию отечественных инновационных вагонов и тяги с улучшенными технико-экономическими характеристиками, в том числе отвечающих международным экологическим требованиям», — говорится в одном из пунктов документа.
Путин поручил оценить все систематические технические нарушения и принять меры по их устранению, а также провести внедрение технологий информационного моделирования, чтобы повысить качество и снизить стоимость строительных и проектных работ. Ответственным он назначил Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. 
Данные меры должны повысить качество жизни в Сибири и на Дальнем Востоке, а также ускорить экономический рост этих регионов.

#РЖД #владимир путин
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