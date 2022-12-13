Путин поручил использовать фото героев России для печати и сувенирной продукции

Президент России Владимир Путин поручил использовать изображения героев страны при изготовлении сувенирной, печатной и другой тиражной продукции. Об этом говорится в сборнике поручений, опубликованных после встречи с историками и представителями традиционных религий России

По мнению главы государства, это поможет сделать более узнаваемыми историю, героев и фольклор, направленные на популяризацию традиционных ценностей.

Кроме того, Правительство проработает другие меры, отвечающие этой задаче. Оно отчитается об итогах проделанной работы до 15 мая 2023 года.