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Культура
13 декабря 2022  10:44

Путин поручил использовать фото героев России для печати и сувенирной продукции

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Путин поручил использовать фото героев России для печати и сувенирной продукции

Президент России Владимир Путин поручил использовать изображения героев страны при изготовлении сувенирной, печатной и другой тиражной продукции. Об этом говорится в сборнике поручений, опубликованных после встречи с историками и представителями традиционных религий России

По мнению главы государства, это поможет сделать более узнаваемыми историю, героев и фольклор, направленные на популяризацию традиционных ценностей. 

Кроме того, Правительство проработает другие меры, отвечающие этой задаче. Оно отчитается об итогах проделанной работы до 15 мая 2023 года.

#Владимир Путин
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