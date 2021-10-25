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Ру Тат
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25 октября 2021  15:58

Путин поручил исключить возможность продажи в России просроченных продуктов

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Президент России Владимир Путин поручил исключить техническую возможность продажи продуктов с истекшим сроком годности и продуктов, находящихся в незаконном обороте. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

Правительство РФ «для обеспечения населения качественными продуктами» должно завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции, сформировав комплексный механизм ее прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем.

В частности, следует обеспечить «проработку вопроса исключения технической возможности продажи пищевой продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности», отмечается в тексте поручения.

Ответственным за исполнение поручения назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который должен доложить о проведенной работе до 1 декабря 2021 года.

Ранее российский лидер поставил Правительству задачу актуализировать рекомендации по нормам потребления продуктов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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