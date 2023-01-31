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Общество
31 января 2023  17:47

Путин поручил исключить гранты Росмолодежи из дохода семей для получения соцвыплат

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Гранты, полученные россиянами в рамках конкурсов Росмолодежи и организации «Россия – страна возможностей», необходимо исключить из среднедушевого дохода семьи при оформлении социальных выплат. Они не должны становиться препятствием для назначения пособий, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Представить предложения по исключению грантов, полученных физическими лицами в рамках конкурсов, проводимых для молодежи Росмолодежью, автономной некоммерческой организацией „Россия — страна возможностей“ и другими федеральными органами исполнительной власти и организациями, из состава среднедушевого дохода семьи при его расчете для назначения социальных выплат, установленных федеральными законами и указами Президента Российской Федерации», — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Проработкой вопроса займутся Правительство и руководство российских регионов.

#Владимир Путин #социальные выплаты #молодежь
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