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Официальная хроника
31 января 2023  16:17

Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение закона об обезличивании персональных данных

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Государственной Думе необходимо ускорить рассмотрение законопроекта об обезличивании персональных данных. Такое поручение нижней палате парламента дал Президент России Владимир Путин.

«Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных», — отмечается в перечне.

Поручение должно быть исполнено до 15 июля текущего года.

Речь идет о законе «О внесении изменений в федеральный закон „О персональных данных“», который был принят Госдумой в первом чтении 16 февраля 2021 года. Ожидается, что изменения позволят защитить права граждан в области хранения данных и учесть интересы бизнеса при их обработке.

#персональные данные #Владимир Путин
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