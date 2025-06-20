Путин поручил Госдуме принять пакет проектов по трудовому законодательству

Президент России Владимир Путин поручил Государственной Думе в кратчайшие сроки рассмотреть и принять подготовленный Правительством страны пакет изменений в трудовое законодательство. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Глава государства подчеркнул, что изменения необходимы для адаптации законодательства к новому технологическому укладу и интересам граждан.

«Под его (уклада – прим. Т-и) потребности, а главное – в интересах людей нужно донастраивать трудовое законодательство. Правительство подготовило пакет таких изменений, и прошу Государственную Думу принять их в короткие сроки», – сказал российский лидер.

Путин отметил, что приоритетом остается создание современных рабочих мест с высокой производительностью труда. Это позволит в том числе решать задачу снижения социального неравенства, уверен он.

По словам Президента, Россия уже наблюдает позитивные сдвиги на рынке труда – занятость растет в высокотехнологичных отраслях, таких как обрабатывающая промышленность, IT и туризм, тогда как в обеспечивающих секторах, наоборот, сокращается. Именно в таких структурных изменениях, убежден он, и заложена основа долгосрочного роста доходов населения.