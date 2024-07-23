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Путин поручил главе Счетной палаты РФ «в острых случаях» звонить ему напрямую
Президент России Владимир Путин поручил главе Счетной палаты РФ Борису Ковальчуку внимательно следить за финансовой дисциплиной и не пропускать «ничего, что называется криминалом», а при особо трудных вопросах связываться с главой государства напрямую. Цитату приводит сайт Кремля.
«Прямая связь у нас есть – в наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», – сказал Путин Ковальчуку.
Он отметил, что доходы бюджета растут, «ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают», однако лишних денег в стране нет. Президент рассчитывает, что глава Счетной палаты РФ будет внимательно следить за финансовой дисциплиной.
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