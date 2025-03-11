Путин поручил главам регионов встретиться с ветеранами ВОВ

Президент России Владимир Путин порекомендовал главам регионов лично встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, чтобы принять меры для решения проблемных вопросов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Эти рекомендации стали частью перечня поручений по итогам заседания российского организационного комитета «Победа», прошедшего 15 января. В перечне поручений подчеркивается необходимость личных встреч с ветеранами, а также принятия мер по результатам обсуждений.

Доклад о выполнении поручений должен быть представлен до 12 мая 2025 года.