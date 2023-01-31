Путин поручил Генпрокуратуре усилить контроль над соблюдением прав мобилизованных и семей

Семьи с детьми должны находиться под особым контролем госорганов, так как их поддержке Правительство уделяет приоритетное значение, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с Генпрокурором РФ Игорем Красновым. Глава государства также поручил ведомству продолжить активную работу по обеспечению прав мобилизованных граждан.

«Я уверен, что вы и дальше будете в этом направлении работать. Вы упомянули о правах мобилизованных граждан. Я вас прошу продолжить контроль за этим направлением, за этой сферой деятельности. И конечно, в сфере нашего внимания, внимания государства под особым контролем должны находиться семьи с детьми», – сказал Путин.

Краснов отметил, что мобилизация в России давно не проводилась, поэтому «выявила массу существенных проблем» и заставила всерьез пересмотреть подходы к организации воинского учета, формированию баз данных военнослужащих. По его словам, из-за некорректных сведений поначалу возникали проблемы с выплатами военнослужащим, но сейчас прокуроры стараются оперативно решать эти вопросы, если они возникают.

«По инициативе прокуроров было пересмотрено свыше 140 тысяч незаконных решений об отказе в выплате пособий на детей в возрасте от восьми до 17 лет. В настоящее время все денежные средства уже доведены, но тем не менее возникают проблемы в выплате подобных пособий. Поэтому прокуроры мной ориентированы на системное разрешение сложившихся проблем, в том числе в каждом регионе нашей страны», – подчеркнул глава Генпрокуратуры.