Путин поручил Генпрокуратуре уделить внимание охране прав несовершеннолетних

Охране и соблюдению прав несовершеннолетних требуется уделять отдельное внимание, заявил Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Трансляцию проводил телеканал RT.

«По-прежнему среди приоритетов органов прокуратуры охрана прав несовершеннолетних. Надо строже следить и жестче спрашивать за преступления, совершаемые против детей и подростков», – сказал глава государства.

Он призвал принимать дополнительные решения для значительного снижения правонарушений в этой сфере, включая профилактические и превентивные меры.

Напомним, в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Теперь за повторные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших 18 лет, преступник будет приговорен к пожизненному лишению свободы. Аналогичное наказание грозит тем, кто совершит насилие над двумя и более детьми. Речь идет также о случаях, когда преступление совершено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.