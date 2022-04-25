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Ру Тат
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Общество
25 апреля 2022  14:32

Путин поручил Генпрокуратуре уделить внимание охране прав несовершеннолетних

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Охране и соблюдению прав несовершеннолетних требуется уделять отдельное внимание, заявил Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Трансляцию проводил телеканал RT.

«По-прежнему среди приоритетов органов прокуратуры охрана прав несовершеннолетних. Надо строже следить и жестче спрашивать за преступления, совершаемые против детей и подростков», – сказал глава государства. 

Он призвал принимать дополнительные решения для значительного снижения правонарушений в этой сфере, включая профилактические и превентивные меры. 

Напомним, в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Теперь за повторные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших 18 лет, преступник будет приговорен к пожизненному лишению свободы. Аналогичное наказание грозит тем, кто совершит насилие над двумя и более детьми. Речь идет также о случаях, когда преступление совершено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

 

#Владимир Путин #Генпрокуратура России #насилие над несовершеннолетним
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