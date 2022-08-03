Путин поручил Евраеву уделить особое внимание экологии и дорогам в Ярославской области

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым указал на необходимость уделить особое внимание таким вопросам, как экология и дорожные сети местного и регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Там, действительно, есть над чем работать, это совершенно очевидно, и нужно уделить этому внимание. Потом экология. Вы упомянули об этих зеленых маслах, смесь различных нефтепродуктов», — сказал глава государства, отметив, что этим вопросом также нужно напряженно заниматься вместе с Правительством.

В то же время глава государства обратил внимание на то, что работа в регионе за последнее время наладилась.