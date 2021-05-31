Путин поручил «довести до конца» вопрос родительского контроля питания школьников

Вопрос доступа родительских комитетов к организации горячего питания школьников и контролю его качества необходимо довести до конца. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой, сообщает пресс-служба Кремля.

Детский омбудсмен рассказала главе государства, что в некоторых школах, где дети учатся в две смены, вместо обеда учеников кормили по меню завтрака. «Стоимость разная, и дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более что это нарушение закона», — подчеркнула она.

При этом Кузнецова заметила, что ее аппарат вместе с Генеральной прокуратурой провели проверки образовательных учреждений. Сейчас, по ее словам, идет процесс постепенного устранения выявленных нарушений.

«Я уже говорил об этом: ясно, что это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей, тем не менее доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован. И это нужно довести до конца», — отреагировал на этот рассказ Путин.

Уполномоченный по правам ребенка согласилась с Президентом: «Да, это очень хороший механизм, причём настоящий, действенный механизм — обратная связь от родителей».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани вдвое снизилось количество жалоб родителей учащихся на школьное питание. Это произошло после того, как с 11 января этого года заработала система родительского контроля питания школьников.