Путин поручил добиться технологического суверенитета в судостроении

Россия должна добиться технологического суверенитета в судостроении. Об этом Президент Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития судостроительной промышленности, передает пресс-служба Кремля.

«Ситуация в мире, как вы знаете, поведение наших западных партнеров вновь показали, что мы должны более активно развивать собственные компетенции в области судостроения, — рассказал глава государства. — Все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать, но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования».

Он подчеркнул, что как можно больше операций по оснащению, дооборудованию и ремонту судов должны проводиться именно в нашей стране.

Путин резюмировал: у России есть все ресурсы для уверенного и долгосрочного развития судостроения — это и колоссальный опыт и наработки в этой сфере, и промышленная база, и огромный потенциал научной и конструкторской школ.