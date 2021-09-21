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Ру Тат
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21 сентября 2021  17:24

Путин поручил ускорить ликвидацию свалок в городах России

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение об ускорении работы по ликвидации свалок в черте городов России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«Кроме того, были даны отдельные поручения до конца 2023 года ускорить работы по ликвидации свалок в черте городов. Здесь также необходимо заложить средства в бюджет», — сказал он в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провел в режиме онлайн-конференции.

Ранее Минприроды сообщало о том, что в 2021 году в России запланировано 51 мероприятие в рамках реализации программы «Чистая страна»: 20 по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и 31 — несанкционированных свалок в границах городов.

До конца текущего года планируется ликвидировать 14 свалок в шести городах, вошедших в программу. Одну из крупнейших несанкционированных свалок планируется устранить в Челябинске. Всего было рассмотрено 60 заявок из 31 региона России.

#путин владимир
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