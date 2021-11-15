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Транспорт
15 ноября 2021  19:04

Путин поручил до 30 марта предусмотреть расширение сети авиаперевозок внутри регионов РФ

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Предусмотреть расширение сети авиаперевозок внутри регионов страны поручил Президент России Владимир Путин. Поручение, которое необходимо выполнить до 30 марта 2022 года, дано Правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета и при участии бизнес-сообщества. Соответствующая информация размещена на сайте московского Кремля.

Мероприятия, направленные на расширение сети маршрутов внутрирегиональных авиационных перевозок, должны быть разработаны в рамках плана реализации Транспортной стратегии. 

Поручение также предусматривает «создание механизмов повышения доступности перевозок по таким маршрутам, обновление парка воздушных судов, используемых на указанных маршрутах, модернизацию аэропортов с низкой интенсивностью полетов и оптимизацию предъявляемых к ним требований по обеспечению транспортной безопасности».

Срок исполнения поручения Президента — 30 марта 2022 года.

#авиаперевозки #владимир путин
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