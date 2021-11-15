Путин поручил до 30 марта предусмотреть расширение сети авиаперевозок внутри регионов РФ
Предусмотреть расширение сети авиаперевозок внутри регионов страны поручил Президент России Владимир Путин. Поручение, которое необходимо выполнить до 30 марта 2022 года, дано Правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета и при участии бизнес-сообщества. Соответствующая информация размещена на сайте московского Кремля.
Мероприятия, направленные на расширение сети маршрутов внутрирегиональных авиационных перевозок, должны быть разработаны в рамках плана реализации Транспортной стратегии.
Поручение также предусматривает «создание механизмов повышения доступности перевозок по таким маршрутам, обновление парка воздушных судов, используемых на указанных маршрутах, модернизацию аэропортов с низкой интенсивностью полетов и оптимизацию предъявляемых к ним требований по обеспечению транспортной безопасности».
Срок исполнения поручения Президента — 30 марта 2022 года.