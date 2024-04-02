Путин поручил до 2025 года полностью отказаться от моратория на проверки бизнеса

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству до 2025 года полностью отказаться от моратория на проверки и перейти на риск-ориентированный подход в деятельности по контролю и надзору. Такое поручение глава государства дал по итогам послания Федеральному собранию в феврале.

Доложить о результатах работы Президенту должны до 1 февраля 2025 года.

До этого отвечающий за реформу контрольно-надзорной деятельности вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко говорил, что проверки в России на основании риск-ориентированного подхода эффективны на уровне 89%. Для сравнения: эффективность традиционных проверок, по его данным, составляет 52%.

Напомним, реформа контрольно-надзорной деятельности стартовала в 2019-м. Так, если ранее действовало 318 тыс. норм и правил, то в процессе реформы 143 тыс. отменили. Благодаря такой мере бизнес сэкономил около 200 млрд рублей ежегодно. Также по реформе все объекты проверок поделили на категории риска, от которых зависит частота проверок различными надзорными органами.