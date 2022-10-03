Путин поручил до 1 ноября доложить о льготах гражданам на газификацию

До 1 ноября Правительство России вместе с «Газпромом» должно подготовить доклад об обеспечении льготами граждан на присоединение к газораспределительным сетям. Перечень поручений Президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

На такую поддержку от государства могут рассчитывать малоимущие граждане, многодетные семьи, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также члены их семей.

Путин также распорядился предусмотреть возможность провести на земельных участках льготных категорий граждан работы, необходимые для технологического присоединения, и предоставить им субсидии на покупку газового оборудования.