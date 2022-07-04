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Ру Тат
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Официальная хроника
4 июля 2022  16:12

Путин поручил чиновникам сдавать подарки из драгоценных камней в Гохран

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Чиновники должны будут передавать невыкупленные ими подарки из драгметаллов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ. Соответствующее распоряжение подписал Президент РФ Владимир Путин.

Такие подарки будут передаваться в Гохран России для зачисления в Госфонд драгоценных камней и драгметаллов, следует из документа.

Ранее драгоценные подарки можно было использовать для работы кремлевской администрации, Управления делами президента, а также федеральных или региональных органов власти.

Передавать драгоценности в Гохран будет управделами, уполномоченное подразделение федерального органа исполнительной власти или подразделение регионального органа власти –  в зависимости от того, куда был сдан подарок, поясняется в документе.

#Владимир Путин #чиновник
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