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Общество
8 февраля 2022  16:15
Дарья Сайфиева

Путин поручил бесплатно обеспечить поставку газа для «Вечных огней»

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и компании «Газпром» безвозмездно обеспечить газом мемориалы для постоянного поддержания «Вечного огня» и периодического горения «Огня памяти» вне воинских захоронений.

Ответственными за выполнение поручения назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель российской газовой компании «Газпром» Алексей Миллер, сообщает пресс-служба московского Кремля.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен российскому лидеру к 1 мая этого года.

 

#Владимир Путин #поручения президента #вечный огонь
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