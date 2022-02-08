Путин поручил бесплатно обеспечить поставку газа для «Вечных огней»

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и компании «Газпром» безвозмездно обеспечить газом мемориалы для постоянного поддержания «Вечного огня» и периодического горения «Огня памяти» вне воинских захоронений.

Ответственными за выполнение поручения назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель российской газовой компании «Газпром» Алексей Миллер, сообщает пресс-служба московского Кремля.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен российскому лидеру к 1 мая этого года.