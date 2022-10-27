Путин: Попытки Запада загнать всех под один шаблон объективно обречены
Президент России Владимир Путин убежден, что попытки Запада загнать всех под один шаблон объективно обречены, поскольку мир по своей природе многообразен. «Ничего из этого не выйдет», – заявил глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Российский лидер отметил, что в западных странах идут сложные демографические, политические и социальные процессы, что, по его словам, является их «внутренним делом».
«Россия в эти вопросы не вмешивается и не собирается этого делать. В отличие от Запада мы в чужой двор не лезем. Но мы рассчитываем, что прагматизм восторжествует и диалог России с подлинным традиционным Западом, как и с другими равноправными центрами развития, станет важным вкладом в строительство многополярного миропорядка», – добавил он.
Путин подчеркнул, что многополярность – это реальный и единственный шанс для Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность. «И говорят в той же Европе об этом прямо. Сегодня эта правосубъектность Европы сильно ограничена», – заключил он.
XIX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Тема заседания 2022 года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Встречи Владимира Путина с экспертами стали традицией с момента основания клуба в 2004 году.